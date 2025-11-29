PRISMA
Una donna viene uccisa ogni 10 minuti da un partner o un familiare
Si prevedeva un'imboscata, ma il colloquio Trump-Mamdani ha rivelato una prossima alleanza per New York
Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Come le serie turche stanno contribuendo a rafforzare i legami diplomatici tra Ankara e Dacca
Il CEO di Nvidia: la Cina vincerà la corsa all’intelligenza artificiale
Raro ritratto ottomano di Osman Hamdi Bey in vendita all'asta per 1,5 milioni di dollari
Ungheria: l'energia russa è vitale, in dubbio i piani di riduzione graduale dell'UE
Costruire un muro di droni: la strategia di difesa aerea dell'Europa per una nuova era
Nuova decisione sui visti dell'UE per i turchi: vera riforma o solo un gesto simbolico?
Come il caccia di produzione nazionale KAAN ha guadagnato fiducia globale
Giovane, coraggiosa e ricca:Özge Doğan ridefinisce la gestione patrimoniale per le nuove generazioni
Da Abhishek G Bhaya
Cultura in movimento, il 7° Festival Ethnosport rivitalizza tradizione, famiglia e unità globale
"Gemini ormai è un sistema operativo": il Google I/O rebranding del futuro
Medico israeliano definisce l'uccisione dei palestinesi "medicina preventiva"
‘Nessun applauso per il genocidio’: Eurovision 2025 affronta critiche per l'inclusione di Israele
Incontro tra Erdoğan e Meloni: Quali sono i prossimi passi per le relazioni Italia-Türkiye?
