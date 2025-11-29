Si prevedeva un'imboscata, ma il colloquio Trump-Mamdani ha rivelato una prossima alleanza per New York
Contrariamente alle aspettative di uno scambio acceso, i colloqui tra il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca si sono svolti in modo amichevole, con Trump che ha elogiato il politico ribelle di 34 anni.
Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Oltre 50.000 tifosi trasformano un'amichevole tra Palestina e Paesi Baschi spagnoli in una straordinaria dimostrazione di sostegno ai palestinesi, intonando slogan filopalestinesi e sventolando striscioni e bandiere filopalestinesi.
Come le serie turche stanno contribuendo a rafforzare i legami diplomatici tra Ankara e Dacca
Le relazioni tra Ankara e Dacca si stanno consolidando grazie a colloqui in materia di difesa, ad alleanze in evoluzione e a sforzi congiunti volti ad approfondire la cooperazione politica, economica e culturale — mentre l’India osserva da lontano.
Il presidente turco Erdoğan ha incontrato a Roma il Presidente del Consiglio italiano Meloni con l'obiettivo di rafforzare i legami nell’ambito della difesa e approfondire le relazioni commerciali tra i due Paesi mediterranei. Inoltre, più di 500 imp
