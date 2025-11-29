TÜRKİYE
La più bella rotta escursionistica del mondo è in Türkiye
La celebre rivista britannica Time Out ha collocato una destinazione turca in cima alla lista dei percorsi escursionistici più spettacolari al mondo.
Condanna della Türkiye all’accordo sulla delimitazione marittima tra Cipro Sud e Libano
Il Ministero degli Esteri ha ribadito che l’accordo non rappresenta l’intera isola e che i diritti dei cittadini della Repubblica Turca di Cipro del Nord devono essere al centro di qualsiasi regolamentazione marittima.
Türkiye: "Prima il cessate il fuoco, poi i colloqui sul dispiegamento truppe"
La dichiarazione della Türkiye è giunta dopo le affermazioni del Presidente francese Emmanuel Macron, che martedì aveva ipotizzato che una futura forza di garanzia potrebbe includere soldati francesi, britannici e turchi.
OPINIONE
opinion
Erdoğan: La visita del Papa in Türkiye è un passo importante per rafforzare il terreno comune
Il Papa Leone  XIV , in occasione del suo primo viaggio all’estero, sarà in Türkiye fino a domenica e visiterà diverse città, tra cui Istanbul e İznik, conosciuta storicamente come Nicea.
Vento turco ai Diamond Butterfly: tre film in scena a Mosca
La Türkiye viene rappresentata con tre film ai “Diamond Butterfly Awards”, che si tiene nella capitale russa Mosca.
