Israele libera Tasneem el-Hams dopo mesi di detenzione
00:06
Soldati israeliani occupanti uccidono due palestinesi a Jenin
00:50
Feriti due uomini della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca
00:30
Irruzione su larga scala delle forze israeliane nel nord della Cisgiordania occupata
00:38
La Russia accusa l'Europa di minare gli sforzi degli Stati Uniti nei colloqui di pace sull'Ucraina
La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, afferma che l'Europa ha avviato una campagna di disinformazione, mentre gli inviati statunitensi si affrettano a tenere incontri con funzionari russi e ucraini.
Erdoğan: la barbarie di Israele contro le donne a Gaza è rimasta senza risposta
Il Presidente Erdoğan ha affermato che il Paese proclamerà la verità con voce forte in ogni piattaforma, senza guardare all’identità né dell’oppressore né dell’oppresso.
Si prevedeva un'imboscata, ma il colloquio Trump-Mamdani ha rivelato una prossima alleanza per New York
Contrariamente alle aspettative di uno scambio acceso, i colloqui tra il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca si sono svolti in modo amichevole, con Trump che ha elogiato il politico ribelle di 34 anni.
La Cina chiede un cessate il fuoco duraturo a Gaza e sollecita un'azione internazionale più decisa per prevenire ulteriori escalation
Il presidente Xi afferma che la governance e la ricostruzione di Gaza nel periodo post-bellico devono seguire il principio di "i palestinesi governano la Palestina", rispettando la volontà del popolo palestinese.