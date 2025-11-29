Si prevedeva un'imboscata, ma il colloquio Trump-Mamdani ha rivelato una prossima alleanza per New York

Contrariamente alle aspettative di uno scambio acceso, i colloqui tra il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca si sono svolti in modo amichevole, con Trump che ha elogiato il politico ribelle di 34 anni.