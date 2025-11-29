POLITICA
Incendio a Hong Kong: Il bilancio delle vittime sale a 128 morti
Siria: Dodici morti in un attacco israeliano contro la città di Beit Jin
Condanna della Türkiye all’accordo sulla delimitazione marittima tra Cipro Sud e Libano
Israele libera Tasneem el-Hams dopo mesi di detenzione
Soldati israeliani occupanti uccidono due palestinesi a Jenin
Feriti due uomini della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca
Irruzione su larga scala delle forze israeliane nel nord della Cisgiordania occupata
Israele mina l'accordo di cessate il fuoco minacciando nuove offensive contro il Libano
All’inizio della settimana, il presidente libanese Aoun ha dichiarato che il Paese è pronto a negoziare un accordo che ponga fine alle violazioni del cessate il fuoco da parte di Israele.
Incendio a Hong Kong, sale a 44 il bilancio delle vittime
I dispersi sono 279 e i feriti almeno 29, «7 dei quali in condizioni critiche».
La Russia accusa l'Europa di minare gli sforzi degli Stati Uniti nei colloqui di pace sull'Ucraina
La portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, afferma che l'Europa ha avviato una campagna di disinformazione, mentre gli inviati statunitensi si affrettano a tenere incontri con funzionari russi e ucraini.
Israele lancia un attacco su larga scala contro le aree civili nella Cisgiordania occupata
Gli elicotteri hanno aperto il fuoco sulle aree residenziali palestinesi mentre le forze israeliane conducevano incursioni a Tubas, distruggevano strade e trasformavano abitazioni in basi militari.
Si prevedeva un'imboscata, ma il colloquio Trump-Mamdani ha rivelato una prossima alleanza per New York
Contrariamente alle aspettative di uno scambio acceso, i colloqui tra il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca si sono svolti in modo amichevole, con Trump che ha elogiato il politico ribelle di 34 anni.
La Cina chiede un cessate il fuoco duraturo a Gaza e sollecita un'azione internazionale più decisa per prevenire ulteriori escalation
Il presidente Xi afferma che la governance e la ricostruzione di Gaza nel periodo post-bellico devono seguire il principio di "i palestinesi governano la Palestina", rispettando la volontà del popolo palestinese.
