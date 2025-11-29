TRT World Digital trionfa ai Lovie Awards 2025
TRT World Digital ha ricevuto numerosi riconoscimenti ai Lovie Awards di quest'anno, con cinque delle sue produzioni premiate in diverse categorie.
Come le serie turche stanno contribuendo a rafforzare i legami diplomatici tra Ankara e Dacca
Le relazioni tra Ankara e Dacca si stanno consolidando grazie a colloqui in materia di difesa, ad alleanze in evoluzione e a sforzi congiunti volti ad approfondire la cooperazione politica, economica e culturale — mentre l’India osserva da lontano.
La Türkiye onora l’eredità del suo fondatore riaprendo la casa natale di Atatürk a Salonicco
Il ministro della Cultura e del Turismo ha dichiarato che il museo presenterà il patrimonio turco e sosterrà l’amicizia turco-greca, esprimendo al contempo il suo omaggio a Mustafa Kemal Atatürk per aver preservato la Repubblica e il suo futuro.