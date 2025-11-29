CULTURA

La più bella rotta escursionistica del mondo è in Türkiye
La celebre rivista britannica Time Out ha collocato una destinazione turca in cima alla lista dei percorsi escursionistici più spettacolari al mondo.
Vento turco ai Diamond Butterfly: tre film in scena a Mosca
La Türkiye viene rappresentata con tre film ai “Diamond Butterfly Awards”, che si tiene nella capitale russa Mosca.
Le castagne di Bursa e il riso di Ipsala ottengono lo status di indicazione geografica dell'UE
Il numero totale dei prodotti a indicazione geografica riconosciuti dall'UE della Türkiye sale a 42, con 13 aggiunti nel 2025, segnando il numero annuale più alto nella storia del paese.
Come le serie turche stanno contribuendo a rafforzare i legami diplomatici tra Ankara e Dacca
Le relazioni tra Ankara e Dacca si stanno consolidando grazie a colloqui in materia di difesa, ad alleanze in evoluzione e a sforzi congiunti volti ad approfondire la cooperazione politica, economica e culturale — mentre l’India osserva da lontano.
Grani di orzo carbonizzati di 5.000 anni fa dell'Età del Bronzo Antica scoperti in Türkiye
La scoperta, che include una cucina ben conservata con un forno, ceramiche e macine, offre indizi fondamentali sulla vita agricola e i modelli di insediamento nella regione.
La Türkiye onora l’eredità del suo fondatore riaprendo la casa natale di Atatürk a Salonicco
Il ministro della Cultura e del Turismo ha dichiarato che il museo presenterà il patrimonio turco e sosterrà l’amicizia turco-greca, esprimendo al contempo il suo omaggio a Mustafa Kemal Atatürk per aver preservato la Repubblica e il suo futuro.
