Una donna viene uccisa ogni 10 minuti da un partner o un familiare
Circa 50.000 donne e ragazze in tutto il mondo sono state uccise da partner intimi o altri membri della famiglia nel 2024, il che implica che in media 137 donne o ragazze sono state uccise ogni giorno, secondo un rapporto delle Nazioni Unite.
Si prevedeva un'imboscata, ma il colloquio Trump-Mamdani ha rivelato una prossima alleanza per New York
Contrariamente alle aspettative di uno scambio acceso, i colloqui tra il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca si sono svolti in modo amichevole, con Trump che ha elogiato il politico ribelle di 34 anni.
Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Oltre 50.000 tifosi trasformano un'amichevole tra Palestina e Paesi Baschi spagnoli in una straordinaria dimostrazione di sostegno ai palestinesi, intonando slogan filopalestinesi e sventolando striscioni e bandiere filopalestinesi.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Come le serie turche stanno contribuendo a rafforzare i legami diplomatici tra Ankara e Dacca
Le relazioni tra Ankara e Dacca si stanno consolidando grazie a colloqui in materia di difesa, ad alleanze in evoluzione e a sforzi congiunti volti ad approfondire la cooperazione politica, economica e culturale — mentre l’India osserva da lontano.