Le aziende della difesa turche sviluppano droni salvavita da utilizzare in caso di disastri naturali
I droni cargo ad alta capacità di carico della Türkiye sottolinea l'importanza del loro utilizzo nelle operazioni di soccorso. dopo l'evacuazione di una vittima di un'alluvione bloccata in Vietnam.
Türkiye sara' al centro della diplomazia climatica globale come ospite della COP31
Ecco una panoramica del processo in cinque punti chiavi: dal funzionamento della conferenza sul clima delle Nazioni Unite a ciò che l'organizzazione richiederebbe alla Türkiye.
Perché la Türkiye è determinata a ospitare la COP31?
La Türkiye ospiterà il vertice sul clima COP31 del prossimo anno dopo che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il ritiro della candidatura di Canberra.
L’ONU rinnova il mandato dell’UNRWA; Lazzarini chiede fondi urgenti
Il commissario generale dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, ha sottolineato i servizi vitali che l’Agenzia fornisce ai rifugiati in Libano, Siria e Giordania, chiedendo un sostegno finanziario internazionale più solido.
Relazioni Pakistan-Türkiye: Dall'amicizia spirituale al partenariato strategico
I legami storici tra le due nazioni musulmane si sono solo rafforzati con il passare del tempo, unendo i due popoli in tutti gli ambiti della vita.
