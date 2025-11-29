OPINION DETAIL
POLITICA
TÜRKİYE
CULTURA
PRISMA
OPINIONE
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Le aziende della difesa turche sviluppano droni salvavita da utilizzare in caso di disastri naturali
I droni cargo ad alta capacità di carico della Türkiye sottolinea l'importanza del loro utilizzo nelle operazioni di soccorso. dopo l'evacuazione di una vittima di un'alluvione bloccata in Vietnam.
Türkiye sara' al centro della diplomazia climatica globale come ospite della COP31
Ecco una panoramica del processo in cinque punti chiavi: dal funzionamento della conferenza sul clima delle Nazioni Unite a ciò che l'organizzazione richiederebbe alla Türkiye.
Perché la Türkiye è determinata a ospitare la COP31?
La Türkiye ospiterà il vertice sul clima COP31 del prossimo anno dopo che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il ritiro della candidatura di Canberra.
L’ONU rinnova il mandato dell’UNRWA; Lazzarini chiede fondi urgenti
Il commissario generale dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, ha sottolineato i servizi vitali che l’Agenzia fornisce ai rifugiati in Libano, Siria e Giordania, chiedendo un sostegno finanziario internazionale più solido.
Relazioni Pakistan-Türkiye: Dall'amicizia spirituale al partenariato strategico
I legami storici tra le due nazioni musulmane si sono solo rafforzati con il passare del tempo, unendo i due popoli in tutti gli ambiti della vita.
Thomas Greminger: Türkiye e altre medie potenze possono contribuire a un ordine mondiale più equo
6 min di lettura
Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
6 min di lettura
Thomas Greminger: Türkiye e altre medie potenze possono contribuire a un ordine mondiale più equo
6 min di lettura
Erdoğan e Starmer firmano un accordo per i jet Eurofighter Typhoon
3 min di lettura
Funzionario palestinese: il piano israeliano per la Cisgiordania è «dichiarazione di guerra»
4 min di lettura
Vertice diplomatico del G7 in Canada: sul tavolo le tensioni commerciali con l’amministrazione Trump
3 min di lettura
Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
6 min di lettura
Thomas Greminger: Türkiye e altre medie potenze possono contribuire a un ordine mondiale più equo
6 min di lettura
Erdoğan e Starmer firmano un accordo per i jet Eurofighter Typhoon
3 min di lettura
Funzionario palestinese: il piano israeliano per la Cisgiordania è «dichiarazione di guerra»
4 min di lettura
Le aziende della difesa turche sviluppano droni salvavita da utilizzare in caso di disastri naturali
I droni cargo ad alta capacità di carico della Türkiye sottolinea l'importanza del loro utilizzo nelle operazioni di soccorso. dopo l'evacuazione di una vittima di un'alluvione bloccata in Vietnam.
Türkiye sara' al centro della diplomazia climatica globale come ospite della COP31
Ecco una panoramica del processo in cinque punti chiavi: dal funzionamento della conferenza sul clima delle Nazioni Unite a ciò che l'organizzazione richiederebbe alla Türkiye.
Perché la Türkiye è determinata a ospitare la COP31?
La Türkiye ospiterà il vertice sul clima COP31 del prossimo anno dopo che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il ritiro della candidatura di Canberra.
UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
Thomas Greminger: Türkiye e altre medie potenze possono contribuire a un ordine mondiale più equo
6 min di lettura
Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
6 min di lettura
Thomas Greminger: Türkiye e altre medie potenze possono contribuire a un ordine mondiale più equo
6 min di lettura
Erdoğan e Starmer firmano un accordo per i jet Eurofighter Typhoon
3 min di lettura
Funzionario palestinese: il piano israeliano per la Cisgiordania è «dichiarazione di guerra»
4 min di lettura
Vertice diplomatico del G7 in Canada: sul tavolo le tensioni commerciali con l’amministrazione Trump
3 min di lettura
Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
6 min di lettura
Thomas Greminger: Türkiye e altre medie potenze possono contribuire a un ordine mondiale più equo
6 min di lettura
Erdoğan e Starmer firmano un accordo per i jet Eurofighter Typhoon
3 min di lettura
Funzionario palestinese: il piano israeliano per la Cisgiordania è «dichiarazione di guerra»
4 min di lettura
L’ONU rinnova il mandato dell’UNRWA; Lazzarini chiede fondi urgenti
Il commissario generale dell’UNRWA, Philippe Lazzarini, ha sottolineato i servizi vitali che l’Agenzia fornisce ai rifugiati in Libano, Siria e Giordania, chiedendo un sostegno finanziario internazionale più solido.
Relazioni Pakistan-Türkiye: Dall'amicizia spirituale al partenariato strategico
I legami storici tra le due nazioni musulmane si sono solo rafforzati con il passare del tempo, unendo i due popoli in tutti gli ambiti della vita.
Carica di più
1x
00:00
00:00