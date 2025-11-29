OPINION
Il festival TEKNOFEST prende il via a Istanbul
Uno dei più grandi eventi mondiali dedicati all'aviazione, allo spazio e alla tecnologia, TEKNOFEST attira centinaia di migliaia di visitatori.
Google lancia un piano da 15 miliardi di dollari per un centro dati AI in India
Thomas Kurian ha dichiarato che il centro di intelligenza artificiale di Google a Visakhapatnam rappresenta il suo più grande investimento al di fuori degli Stati Uniti e contribuirà a promuovere il futuro digitale dell'India.