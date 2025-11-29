MONDO

Le notizie dal mondo

Incendio a Hong Kong: Il bilancio delle vittime sale a 128 morti
Secondo i media locali, almeno 280 persone risultano ancora disperse dopo l'incidente.
Incendio a Hong Kong: Il bilancio delle vittime sale a 128 morti
Siria: Dodici morti in un attacco israeliano contro la città di Beit Jin
Diverse famiglie sono state sfollate dopo che un attacco israeliano ha colpito Beit Jinn e le aree circostanti nella campagna di Damasco in Siria.
Siria: Dodici morti in un attacco israeliano contro la città di Beit Jin
Yermak: L'Ucraina non cederà territori finché Zelensky sarà al comando
Il principale consigliere del presidente ucraino Zelensky, Yermak, ha dichiarato che il presidente non concederà territori. Kiev respinge le richieste della Russia e mette in discussione la bozza proposta dagli Stati Uniti.
Yermak: L'Ucraina non cederà territori finché Zelensky sarà al comando
OPINION
opinion
Trump: USA bloccheranno permanentemente l’immigrazione proveniente dai “Paesi del terzo mondo"
Il presidente degli Stati Uniti promette di porre fine a "tutti i milioni di ammissioni illegali di Biden".
Trump: USA bloccheranno permanentemente l’immigrazione proveniente dai “Paesi del terzo mondo"
Hong Kong, il bilancio dell'incendio sale a 55 morti
La polizia ha arrestato tre persone con l'accusa di "omicidio colposo" mentre l'ente anticorruzione di Hong Kong avvia un'indagine sul progetto di ristrutturazione.
Hong Kong, il bilancio dell'incendio sale a 55 morti
Papa Leone XIV è arrivato in Türkiye per la sua prima visita ufficiale all’estero
Su invito del Presidente Recep Tayyip Erdoğan giunto in Türkiye, il Papa ha sottolineato l’importanza della pace globale, esprimendo la speranza che la sua visita possa ricordare al mondo quanto essa sia fondamentale.
Papa Leone XIV è arrivato in Türkiye per la sua prima visita ufficiale all’estero