Fitch migliora i rating di diverse banche turche
L'agenzia cita condizioni operative migliorate e un maggiore sostegno governativo negli ultimi aggiornamenti dei rating bancari.
Alibaba respinge le accuse di aver aiutato l’esercito cinese a prendere di mira gli Stati Uniti
L’azienda ha smentito l’articolo del Financial Times definendolo “completamente errato” e ha giudicato il documento della Casa Bianca su cui si basa la notizia come “un’operazione di pubbliche relazioni malintenzionata”.
La Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo pianifica investimenti in Türkiye
La BERS ha investito oltre 2,5 miliardi di dollari in 42 progetti in Türkiye quest'anno, coprendo settori come energia, infrastrutture e altri, ha dichiarato il primo vicepresidente della banca Greg Guyett.
Australia e Indonesia firmano un nuovo accordo di sicurezza nell’Asia-Pacifico
Questo accordo permetterà ad Australia e Indonesia di consultarsi regolarmente su questioni di sicurezza a livello di leader e ministri.
L'era del commercio basato su regole è "finita": Carney incontra Xi per rilanciare i rapporti
Il primo ministro canadese Mark Carney afferma che il vecchio mondo del commercio globale è giunto al termine e, alla vigilia dell'incontro con Xi, avverte che si sta avvicinando uno dei più profondi cambiamenti economici della storia.
Xi accetta di revocare i limiti all'esportazione di terre rare, si impegna a reprimere il fentanyl
Trump afferma che i colloqui con Xi hanno portato a riduzioni delle tariffe e al rafforzamento degli accordi commerciali bilaterali.
