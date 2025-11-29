SPORT

Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Oltre 50.000 tifosi trasformano un'amichevole tra Palestina e Paesi Baschi spagnoli in una straordinaria dimostrazione di sostegno ai palestinesi, intonando slogan filopalestinesi e sventolando striscioni e bandiere filopalestinesi.
Türkiye avanza ai playoff della Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo il pareggio 2-2 contro la Spagna
I gol della squadra turca sono stati i primi due gol incassati dalla Spagna nelle qualificazioni; la Spagna, inoltre, ha registrato il suo primo pareggio nel gruppo."
Le donne transgender saranno escluse da tutti gli eventi olimpici femminili dopo una revisione scientifica
Nuova politica prevede di porre fine alle linee guida che consentono agli atleti transgender di competere con livelli ridotti di testosterone, citando la "protezione della categoria femminile".
La 47ª Maratona di Istanbul riunisce oltre 41.000 persone provenienti da 126 paesi
41.416 partecipano alla corsa iconica transcontinentale della città, in cui atleti kenioti ed etiopi dominano, con vincitori in varie categorie che ricevono milioni in premi in denaro.
Maccabi Tel Aviv di Israele rifiuterà i biglietti per le trasferte dopo il divieto di Aston Villa ai suoi tifosi
La dichiarazione del club segue un annuncio dell'Aston Villa della scorsa settimana, in cui si affermava che i tifosi del Maccabi Tel Aviv saranno esclusi dalla partecipazione alla partita per motivi di sicurezza.
Türkiye travolge la Bulgaria 6-1 nelle qualificazioni ai Mondiali
La Bulgaria ha segnato con Radoslav Kirilov al 13° minuto.
