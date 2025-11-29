AMBIENTE
Ambiente
Türkiye sara' al centro della diplomazia climatica globale come ospite della COP31
Ecco una panoramica del processo in cinque punti chiavi: dal funzionamento della conferenza sul clima delle Nazioni Unite a ciò che l'organizzazione richiederebbe alla Türkiye.
Lo scioglimento dell'Antartide farà aumentare il livello del mare più del previsto
Il livello del mare potrebbe aumentare più del previsto a causa dello scioglimento dei ghiacci e le città situate in zone basse potrebbero affrontare possibili disastri entro la fine del secolo.
Perché la Türkiye è determinata a ospitare la COP31?
La Türkiye ospiterà il vertice sul clima COP31 del prossimo anno dopo che il Primo Ministro australiano Anthony Albanese ha annunciato il ritiro della candidatura di Canberra.
Dopo aver colpito le Filippine, il mortale tifone Kalmaegi si dirige verso il Vietnam
L'assalto del tifone ha colpito quasi 2 milioni di persone, sfollando più di 560.000 abitanti dei villaggi.
L'invasione indesiderata della natura: le zanzare fanno la loro prima apparizione in Islanda
Le specie tolleranti al freddo potrebbero segnalare l'arrivo permanente di insetti, con la crisi climatica sospettata come colpevole.
Sicurezza energetica e transizione digitale-verde
Nell’analisi intitolata «Sicurezza energetica e transizione digitale-verde: verso reti intelligenti e decarbonizzate» pubblicata dall’Accademia Nazionale di Intelligence, sono stati affrontati temi cruciali come la sicurezza dell’approvvigionamento.
