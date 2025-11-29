Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
Hakan Fidan, dopo l’incontro con i ministri degli Esteri di Indonesia, Pakistan, Arabia Saudita e Giordania, ha dichiarato che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sarà di importanza cruciale per l’invio di truppe a Gaza.
