Erdogan chiede il ritorno della Türkiye nel programma F-35 guidato dagli Stati Uniti

"La ricezione da parte della Türkiydegli aerei F-35 per i quali ha già pagato e la sua reintegrazione nel programma sono importanti e necessarie" per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e la difesa della NATO, ha dichiarato Erdogan a Bloomberg.