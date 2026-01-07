TÜRKİYE

Erdogan a Trump: “Il Venezuela non deve essere trascinato nell’instabilità”
Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato: “La Türkiye e il popolo turco continueranno a stare al fianco del popolo venezuelano amico nelle sue lotte per il benessere, la pace e lo sviluppo”.
OPINIONE
opinion
Erdogan chiede il ritorno della Türkiye nel programma F-35 guidato dagli Stati Uniti
"La ricezione da parte della Türkiydegli aerei F-35 per i quali ha già pagato e la sua reintegrazione nel programma sono importanti e necessarie" per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e la difesa della NATO, ha dichiarato Erdogan a Bloomberg.
Decine di sospetti membri di Daesh arrestati in nuove operazioni in Türkiye
Le forze di sicurezza turche effettuano raid coordinati nell'ambito degli sforzi intensificati di lotta al terrorismo dopo l'attacco mortale legato a Daesh nella provincia di Yalova.
Hakan Fidan e İbrahim Kalın incontrano ad Ankara l’alto responsabile della difesa ucraina Umerov
La Türkiye, che mantiene relazioni di lavoro sia con Mosca sia con Kiev, si è affermata come un importante mediatore sin dall’inizio del conflitto.
Türkiye introduce una politica di esenzione dal visto per i cittadini cinesi
A partire dal 2 gennaio, i cittadini cinesi potranno entrare in Türkiye senza visto per soggiorni fino a 90 giorni, nell’ambito di un’iniziativa volta a rafforzare i legami turistici e commerciali tra i due Paesi.
