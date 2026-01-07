OPINIONE
Görgün: Accordo HÜRJET siglato con la Spagna ha aperto nuove opportunità di esportazione
Il presidente dell’Industria della Difesa della Presidenza, Haluk Görgün, ha affermato che l’accordo va oltre la semplice vendita degli aerei, includendo anche i sistemi e una cooperazione di lungo periodo.
Erdogan chiede il ritorno della Türkiye nel programma F-35 guidato dagli Stati Uniti
"La ricezione da parte della Türkiydegli aerei F-35 per i quali ha già pagato e la sua reintegrazione nel programma sono importanti e necessarie" per migliorare i rapporti con gli Stati Uniti e la difesa della NATO, ha dichiarato Erdogan a Bloomberg.