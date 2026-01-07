OPINION
La 47ª Maratona di Istanbul riunisce oltre 41.000 persone provenienti da 126 paesi
41.416 partecipano alla corsa iconica transcontinentale della città, in cui atleti kenioti ed etiopi dominano, con vincitori in varie categorie che ricevono milioni in premi in denaro.
Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Oltre 50.000 tifosi trasformano un'amichevole tra Palestina e Paesi Baschi spagnoli in una straordinaria dimostrazione di sostegno ai palestinesi, intonando slogan filopalestinesi e sventolando striscioni e bandiere filopalestinesi.