SPORT

Dal mondo sport

La stella del basket turco Alperen Sengun entra nella lista dei candidati per l'Atleta Balcanico dell'Anno
Sengun figura nella lista dei candidati dopo aver giocato un ruolo chiave nella corsa della Türkiye alla medaglia d'argento ai Campionati Europei del 2025.
La stella del basket turco Alperen Sengun entra nella lista dei candidati per l'Atleta Balcanico dell'Anno
OPINION
opinion
FIFA lancia biglietti da 60 dollari per i tifosi dopo la rivolta sui prezzi del 2026
Il nuovo biglietto per i tifosi di FIFA mira a placare la rabbia dei fan per i prezzi della Coppa del Mondo 2026, ma i critici affermano che le preoccupazioni sull'accessibilità economica rimangono.
FIFA lancia biglietti da 60 dollari per i tifosi dopo la rivolta sui prezzi del 2026
Coppa Araba, sorpresa all'esordio: Palestina batte il Qatar nel recupero
L’autogol di Sultan Al Brake nei minuti finali regala alla Palestina una vittoria a sorpresa nel giorno d’apertura..
Coppa Araba, sorpresa all'esordio: Palestina batte il Qatar nel recupero
Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Oltre 50.000 tifosi trasformano un'amichevole tra Palestina e Paesi Baschi spagnoli in una straordinaria dimostrazione di sostegno ai palestinesi, intonando slogan filopalestinesi e sventolando striscioni e bandiere filopalestinesi.
Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno
Türkiye avanza ai playoff della Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo il pareggio 2-2 contro la Spagna
I gol della squadra turca sono stati i primi due gol incassati dalla Spagna nelle qualificazioni; la Spagna, inoltre, ha registrato il suo primo pareggio nel gruppo."
Türkiye avanza ai playoff della Coppa del Mondo FIFA 2026 dopo il pareggio 2-2 contro la Spagna
Le donne transgender saranno escluse da tutti gli eventi olimpici femminili dopo una revisione scientifica
Nuova politica prevede di porre fine alle linee guida che consentono agli atleti transgender di competere con livelli ridotti di testosterone, citando la "protezione della categoria femminile".
Le donne transgender saranno escluse da tutti gli eventi olimpici femminili dopo una revisione scientifica