Tifosi trasformano l’amichevole Palestina–Paesi Baschi in una dimostrazione di sostegno

Oltre 50.000 tifosi trasformano un'amichevole tra Palestina e Paesi Baschi spagnoli in una straordinaria dimostrazione di sostegno ai palestinesi, intonando slogan filopalestinesi e sventolando striscioni e bandiere filopalestinesi.