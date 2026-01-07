OPINION
Dipendenza dai social media tra gli adolescenti: una crescente crisi che influisce sugli studi e sui legami sociali
Accademici ed esperti stanno implementando metodi innovativi per contrastare gli effetti negativi di una piaga globale in un mondo virtuale sempre più connesso.
OMS: i nuovi strumenti contro la malaria hanno salvato 1 milione di vite, ma le minacce persistono
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che, sebbene i nuovi strumenti abbiano migliorato i risultati, molte regioni continuano a lottare con capacità diagnostiche indebolite e con specie di zanzare resistenti agli insetticidi più diffusi