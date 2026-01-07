OMS: i nuovi strumenti contro la malaria hanno salvato 1 milione di vite, ma le minacce persistono

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che, sebbene i nuovi strumenti abbiano migliorato i risultati, molte regioni continuano a lottare con capacità diagnostiche indebolite e con specie di zanzare resistenti agli insetticidi più diffusi