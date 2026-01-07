SALUTE

Il Costo Ambientale delle Sigarette
Ogni respiro di fumo avvelena il corpo umano, e ogni mozzicone soffoca silenziosamente la natura.
OMS: i nuovi strumenti contro la malaria hanno salvato 1 milione di vite, ma le minacce persistono
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avvertito che, sebbene i nuovi strumenti abbiano migliorato i risultati, molte regioni continuano a lottare con capacità diagnostiche indebolite e con specie di zanzare resistenti agli insetticidi più diffusi
Ritorno del COVID-19 in India: 44 morti quest'anno
I funzionari sanitari affermano che le infezioni attuali sono lievi. Il Kerala rimane lo stato più colpito.
Gli Stati Uniti rilevano casi di variante COVID-19 'più contagiosa'
Sebbene si ritenga che la nuova variante non causi malattie più gravi, le autorità consigliano l'uso della mascherina nei luoghi affollati e stanno aumentando le scorte di vaccini e trattamenti.
Riscaldamento globale: Un punto di svolta per l'umanità e il pianeta
Gli scienziati avvertono che i rapporti del 2023 mostrano come la temperatura media globale abbia già superato la soglia di 1,5°C.
Il cambiamento climatico porta ad un aumento record delle temperature.
