Casa Bianca: Trump sta valutando opzioni, inclusa quella militare, per acquisire la Groenlandia
La Siria sospende i voli all’aeroporto di Aleppo dopo gli attacchi delle SDF
Con il 'Chavismo' ancora forte, quale sarà il futuro del Venezuela dopo la cattura di Maduro?
Angelina Jolie si è recata al valico di frontiera egiziano di Rafah
Il presidente USA Donald Trump, ha fatto un severo avvertimento al presidente della Colombia
Soldati israeliani sparano in direzione di Gaza mentre festeggiano il Capodanno
Casa Bianca ha condiviso le immagini dell’arresto di Maduro portato in custodia davanti alle teleca
Il presidente cinese Xi Jinping avverte contro gli 'atti di prepotenza' in seguito al raid statunitense in Venezuela
Il presidente cinese afferma che "atti unilaterali e prepotenti stanno gravemente minando l'ordine globale," esortando le grandi potenze a rispettare il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
Dopo intervento militare USA in Venezuela, 26 Paesi UE chiedono rispetto del diritto internazionale
La dichiarazione, emessa dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'UE Kaja Kallas, è stata sostenuta da tutti gli Stati membri dell'UE ad eccezione dell'Ungheria.
Il presidente ad interim del Venezuela invita gli Stati Uniti a collaborare dopo la cattura di Maduro
"Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un'agenda di cooperazione orientata verso uno sviluppo condiviso," afferma Delcy Rodriguez in una dichiarazione.
Cina afferma di non poter accettare che i Paesi agiscano come "giudici del mondo"
Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi afferma che "la sovranità e la sicurezza di tutti i Paesi dovrebbero essere pienamente tutelate secondo il diritto internazionale."
Mette Frederiksen: Trump deve smettere di minacciare di prendere il controllo della Groenlandia
"Gli Stati Uniti non hanno alcun diritto di annettere nessuno dei tre paesi del Regno di Danimarca," dichiara la premier danese Mette Frederiksen.
A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa
Il figlio di Maduro, Nicolás Maduro Guerra, ha affermato in un messaggio vocale diffuso sui social media che delle spie si sarebbero infiltrate nell’entourage più stretto di suo padre.
