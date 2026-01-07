Casa Bianca: Trump sta valutando opzioni, inclusa quella militare, per acquisire la Groenlandia
"Il presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l'utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un'opzione a disposizione del comandante in capo," afferma la Casa Bianca.
Video
Angelina Jolie si è recata al valico di frontiera egiziano di Rafah
00:32
Il presidente USA Donald Trump, ha fatto un severo avvertimento al presidente della Colombia
00:49
Soldati israeliani sparano in direzione di Gaza mentre festeggiano il Capodanno
00:20
Casa Bianca ha condiviso le immagini dell’arresto di Maduro portato in custodia davanti alle teleca
00:11
Il presidente cinese Xi Jinping avverte contro gli 'atti di prepotenza' in seguito al raid statunitense in Venezuela
Il presidente cinese afferma che "atti unilaterali e prepotenti stanno gravemente minando l'ordine globale," esortando le grandi potenze a rispettare il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite.
PUNTO DI VISTA
Trump afferma che gli Stati Uniti "gestiranno" il Venezuela fino a quando non avverrà una transizione politica
Il presidente degli USA Trump afferma che gli Stati Uniti "gestiranno" il Venezuela fino a quando non potrà avvenire una transizione sicura del potere, aggiungendo che anche le compagnie petrolifere americane entreranno ora nel paese latinoamericano.
