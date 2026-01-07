OPINIONE

Le opinioni su diversi temi

Le aziende della difesa turche sviluppano droni salvavita da utilizzare in caso di disastri naturali
I droni cargo ad alta capacità di carico della Türkiye sottolinea l'importanza del loro utilizzo nelle operazioni di soccorso. dopo l'evacuazione di una vittima di un'alluvione bloccata in Vietnam.
Le aziende della difesa turche sviluppano droni salvavita da utilizzare in caso di disastri naturali
OPINION
opinion
Türkiye sara' al centro della diplomazia climatica globale come ospite della COP31
Ecco una panoramica del processo in cinque punti chiavi: dal funzionamento della conferenza sul clima delle Nazioni Unite a ciò che l'organizzazione richiederebbe alla Türkiye.
Türkiye sara' al centro della diplomazia climatica globale come ospite della COP31
Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
Hakan Fidan, dopo l’incontro con i ministri degli Esteri di Indonesia, Pakistan, Arabia Saudita e Giordania, ha dichiarato che la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sarà di importanza cruciale per l’invio di truppe a Gaza.
Türkiye: decisione sull’invio di truppe a Gaza dipenderà dall’ONU
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
La rapida espansione del blocco con l'ingresso di nuovi Stati membri minaccia di infrangere l'egemonia delle nazioni occidentali guidate dagli Stati Uniti nella politica e negli affari globali.
Perché il 2024 è stato un anno cruciale per l'ascesa dei BRICS
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
Il presidente russo giura di impedire la “comparsa” di armi nucleari in Ucraina.
Putin: “La Russia userà “tutti i tipi di armi” se l'Ucraina otterrà armi nucleari dall'Occidente”
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese
La giovane attivista turco-americana sarà ricordata in tutto il mondo come una persona gentile e determinata che ha cercato la liberazione e la giustizia palestinese.
La mia amica Aysenur era una coraggiosa sostenitrice della giustizia e della libertà palestinese