UE approva un prestito di 105 miliardi di dollari per l'Ucraina ma non riesce a trovare un accordo sull'uso dei beni russi congelati
Bruxelles ha raggiunto un’intesa su un prestito garantito dal bilancio dell’UE, dopo che i piani di ricorrere ai beni russi congelati sono stati accantonati a causa di divisioni interne.
Assassinare la Verità: libro pubblicato che racconta le storie dei gionalisti nel mirino di Israele
Nel libro basato su prove, viene descritto in dettaglio come Israele abbia deliberatamente distrutto le infrastrutture di comunicazione e come abbia cercato di mettere a tacere le voci che rivelavano la verità.
Mentre Amazon si impegna a investire oltre 35 miliardi di dollari in India, funzionari di USA e India hanno avviato nuovi colloqui volti ad attenuare le tensioni generate dai dazi statunitensi legati alle importazioni indiane di petrolio.
IL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE AVVERTE CHE I TAGLI DEI DONATORI STANNO SPINGENDO MILIONI DI PERSONE IN PIÙ VERSO LA FAME
Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha dichiarato di aspettarsi un finanziamento inferiore del 40% quest'anno, portando a un budget previsto di 6,4 miliardi di dollari, rispetto ai circa 10 miliardi ricevuti l'anno scorso.