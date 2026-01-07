OPINION DETAIL
Görgün: Accordo HÜRJET siglato con la Spagna ha aperto nuove opportunità di esportazione
Il presidente dell’Industria della Difesa della Presidenza, Haluk Görgün, ha affermato che l’accordo va oltre la semplice vendita degli aerei, includendo anche i sistemi e una cooperazione di lungo periodo.
UE approva un prestito di 105 miliardi di dollari per l'Ucraina ma non riesce a trovare un accordo sull'uso dei beni russi congelati
Bruxelles ha raggiunto un’intesa su un prestito garantito dal bilancio dell’UE, dopo che i piani di ricorrere ai beni russi congelati sono stati accantonati a causa di divisioni interne.
Il capo della politica estera dell'UE cerca il sostegno del Belgio per utilizzare i beni russi a favore dell'Ucraina
Il capo della diplomazia dell'UE, Kaja Kallas, ha avvertito che l'utilizzo dei beni russi congelati per l'Ucraina richiede il sostegno del Belgio e garanzie di sicurezza concrete.
Assassinare la Verità: libro pubblicato che racconta le storie dei gionalisti nel mirino di Israele
Nel libro basato su prove, viene descritto in dettaglio come Israele abbia deliberatamente distrutto le infrastrutture di comunicazione e come abbia cercato di mettere a tacere le voci che rivelavano la verità.
Amazon investe 35 miliardi di dollari in India, al via i negoziati commerciali tra India e USA
Mentre Amazon si impegna a investire oltre 35 miliardi di dollari in India, funzionari di USA e India hanno avviato nuovi colloqui volti ad attenuare le tensioni generate dai dazi statunitensi legati alle importazioni indiane di petrolio.
