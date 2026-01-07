UTILITY - SPOTLIGHT AUTHORS
UE approva un prestito di 105 miliardi di dollari per l'Ucraina ma non riesce a trovare un accordo sull'uso dei beni russi congelati
Bruxelles ha raggiunto un’intesa su un prestito garantito dal bilancio dell’UE, dopo che i piani di ricorrere ai beni russi congelati sono stati accantonati a causa di divisioni interne.
Assassinare la Verità: libro pubblicato che racconta le storie dei gionalisti nel mirino di Israele
Nel libro basato su prove, viene descritto in dettaglio come Israele abbia deliberatamente distrutto le infrastrutture di comunicazione e come abbia cercato di mettere a tacere le voci che rivelavano la verità.
Amazon investe 35 miliardi di dollari in India, al via i negoziati commerciali tra India e USA
Mentre Amazon si impegna a investire oltre 35 miliardi di dollari in India, funzionari di USA e India hanno avviato nuovi colloqui volti ad attenuare le tensioni generate dai dazi statunitensi legati alle importazioni indiane di petrolio.