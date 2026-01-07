OPINION
Il presidente del Messico denuncia l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela
Il presidente Sheinbaum esclude la possibilità di un intervento simile nel territorio messicano.
Un'ondata di freddo intenso colpisce alcune parti d'Europa, paralizzando i trasporti
Centinaia di voli sono stati cancellati nei Paesi Bassi, cinque persone sono morte in incidenti stradali in Francia a causa di strade ghiacciate, e il Regno Unito ha avvertito che i pericoli invernali continueranno questa settimana.