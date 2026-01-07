MONDO

La Siria sospende i voli all’aeroporto di Aleppo dopo gli attacchi delle SDF
Le autorità dell'aviazione siriana sospendono i voli per 24 ore a seguito degli attacchi ad Aleppo.
L'UE rifiuta di riconoscere il presidente ad interim del Venezuela
Il portavoce dell'UE sottolinea la necessità che la transizione democratica includa "leader dell'opposizione eletti democraticamente".
Un'ondata di freddo intenso colpisce alcune parti d'Europa, paralizzando i trasporti
Centinaia di voli sono stati cancellati nei Paesi Bassi, cinque persone sono morte in incidenti stradali in Francia a causa di strade ghiacciate, e il Regno Unito ha avvertito che i pericoli invernali continueranno questa settimana.
L'ONU afferma che l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha minato il diritto internazionale
L'ONU ha avvertito che le azioni di Washington a Caracas rischiano di peggiorare la crisi in Venezuela, stabilendo al contempo un pericoloso precedente per l'uso unilaterale della forza.
Le autorità svizzere ammettono carenze nelle ispezioni antincendio al bar distrutto dalle fiamme
Le Constellation a Crans-Montana non era stato ispezionato per cinque anni prima che un incendio di Capodanno uccidesse 40 persone e ne ferisse 116, con un'età media delle vittime di soli 19 anni.
Con il 'Chavismo' ancora forte, quale sarà il futuro del Venezuela dopo la cattura di Maduro?
Sebbene Trump voglia "gestire" il Venezuela, la leadership socialista sotto la presidenza ad interim di Delcy Rodriguez promette di difendere il paese contro l"'aggressione" americana.
