Con il 'Chavismo' ancora forte, quale sarà il futuro del Venezuela dopo la cattura di Maduro?
Sebbene Trump voglia "gestire" il Venezuela, la leadership socialista sotto la presidenza ad interim di Delcy Rodriguez promette di difendere il paese contro l"'aggressione" americana.
Perché la Cina ha rinunciato allo status di «Paese in via di sviluppo»?
In questa puntata, esaminiamo perché la dichiarazione della Cina è importante in questo momento e come potrebbe ridefinire le regole del commercio nei prossimi anni.
La crisi dell'inquinamento da plastica
La nostra storia inizia negli anni '60 a Karachi...
Il Costo Ambientale delle Sigarette
Ogni respiro di fumo avvelena il corpo umano, e ogni mozzicone soffoca silenziosamente la natura.
Alimentando una rivoluzione: Nata dagli embarghi, il colosso della difesa turco Aselsan compie 50 anni
L'azienda turca è ora tra le migliori al mondo, sviluppando tecnologie di difesa all'avanguardia che vengono esportate in nazioni di tutto il mondo.
