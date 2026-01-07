ECONOMIA E LAVORO

L'oro supera i 4.500 dollari per la prima volta tra le tensioni globali
Oro e argento raggiungono livelli storicamente alti tra incertezze geopolitiche ed economiche, e aspettative crescenti di tagli dei tassi da parte della Fed.
L'oro raggiunge un nuovo record storico tra le tensioni geopolitiche
L'oro supera i $4.420, mentre l'argento raggiunge un nuovo record storico in mezzo alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Venezuela e alle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed.
Perché la Cina ha rinunciato allo status di «Paese in via di sviluppo»?
In questa puntata, esaminiamo perché la dichiarazione della Cina è importante in questo momento e come potrebbe ridefinire le regole del commercio nei prossimi anni.
Zelensky elogia il sostegno alla difesa, Mosca parla di “duro colpo” per l’UE
Il prestito da 105,5 miliardi di dollari concesso dai leader dell’UE all’Ucraina è stato definito da Mosca un “duro colpo”, mentre Zelensky lo ha elogiato come un sostegno cruciale per la capacità di difesa di Kiev.
UE approva un prestito di 105 miliardi di dollari per l'Ucraina ma non riesce a trovare un accordo sull'uso dei beni russi congelati
Bruxelles ha raggiunto un’intesa su un prestito garantito dal bilancio dell’UE, dopo che i piani di ricorrere ai beni russi congelati sono stati accantonati a causa di divisioni interne.
Şanlıurfa ospiterà il prossimo anno il TEKNOFEST, la fiera di tecnologia e aviazione
Selçuk Bayraktar, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione T3, ha annunciato che l’evento inizierà il 30 settembre 2026.
