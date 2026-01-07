OPINION
Ministro della Tecnologia: Türkiye sostiene le startup dalla loro nascita fino alla scala globale
Intervenendo al Take Off Istanbul Startup Summit, il ministro ha sottolineato l’importanza di regolamentazioni favorevoli all’innovazione, sviluppate in stretto dialogo con imprenditori e investitori.
UE approva un prestito di 105 miliardi di dollari per l'Ucraina ma non riesce a trovare un accordo sull'uso dei beni russi congelati
Bruxelles ha raggiunto un’intesa su un prestito garantito dal bilancio dell’UE, dopo che i piani di ricorrere ai beni russi congelati sono stati accantonati a causa di divisioni interne.