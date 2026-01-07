Karahantepe in Türkiye si classifica tra le principali scoperte archeologiche del 2025
Il sito di Sanliurfa, parte del Progetto Tas Tepeler (Colline di Pietra) in Türkiye, è stato presentato sulla copertina di Archaeology Magazine, sottolineando la sua crescente importanza nel ridefinire la comprensione della storia umana primitiva.
Sulle tracce di Istanbul: Tra la nostalgia della perdita e l'amore che non invecchia mai a Cengelkoy
Cengelkoy superando gli anni caotici della storia turca, ha perso i suoi vicini amati, tuttavia ha continuato ad abbracciare tutti. Le persone continuano a continuano lo spirito secolare di vivere in pace e unità.
Sulle tracce di Istanbul: Tra la nostalgia della perdita e l'amore che non invecchia mai a Cengelkoy
Cengelkoy superando gli anni caotici della storia turca, ha perso i suoi vicini amati, tuttavia ha continuato ad abbracciare tutti. Le persone continuano a continuano lo spirito secolare di vivere in pace e unità.
Il figlio dell'iconico regista Rob Reiner arrestato dopo la morte del regista e di sua moglie
Hollywood scosso mentre il figlio di Reiner viene arrestato dopo un sensazionale omicidio, mentre Trump attribuisce le loro morti alla politica, scatenando un dibattito nei circoli culturali degli Stati Uniti.
Türkiye accoglie con favore il ritorno di manufatti anatolici trafugati dagli Stati Uniti
La consegna a New York segna un'altra vittoria nella campagna di Ankara per recuperare antichità trafugate all'estero, mentre funzionari statunitensi e turchi sottolineano la crescente cooperazione contro il traffico globale di beni culturali.