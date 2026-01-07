CULTURA

Karahantepe in Türkiye si classifica tra le principali scoperte archeologiche del 2025
Il sito di Sanliurfa, parte del Progetto Tas Tepeler (Colline di Pietra) in Türkiye, è stato presentato sulla copertina di Archaeology Magazine, sottolineando la sua crescente importanza nel ridefinire la comprensione della storia umana primitiva.
Il figlio dell'iconico regista Rob Reiner arrestato dopo la morte del regista e di sua moglie
Hollywood scosso mentre il figlio di Reiner viene arrestato dopo un sensazionale omicidio, mentre Trump attribuisce le loro morti alla politica, scatenando un dibattito nei circoli culturali degli Stati Uniti.
Il leggendario regista Rob Reiner e sua moglie trovati morti nella loro casa di Los Angeles
Reiner è stato uno dei cineasti più influenti della sua generazione, noto per classici amati come 'La storia fantastica', 'Harry, ti presento Sally' e 'This Is Spinal Tap'.
Oltre la pizza: la cucina italiana entra nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO
Il governo italiano afferma che è stata la prima volta che l'intera gamma della cucina di una nazione è stata inclusa.
Türkiye accoglie con favore il ritorno di manufatti anatolici trafugati dagli Stati Uniti
La consegna a New York segna un'altra vittoria nella campagna di Ankara per recuperare antichità trafugate all'estero, mentre funzionari statunitensi e turchi sottolineano la crescente cooperazione contro il traffico globale di beni culturali.
La Francia restituisce alla Mongolia uno scheletro di dinosauro trafugato 10 anni fa
I resti di 70 milioni di anni di un “straordinario” Tarbosaurus baatar, trafugati dal Deserto del Gobi dove la Mongolia combatte da tempo il traffico di fossili, sono stati sequestrati in Francia.
