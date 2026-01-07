OPINION
Sta per iniziare la produzione in serie del jet da addestramento avanzato Hurjet
Il prototipo completa circa 260 ore di volo mentre la Türkiye si prepara a firmare un accordo di esportazione con la Spagna.
La domanda di batterie al litio in Cina è destinata a crollare a causa del calo delle vendite di veicoli elettrici e delle esportazioni
I leader del settore esortano i produttori a prepararsi per le fluttuazioni del mercato e la riduzione della domanda sia nei mercati domestici che in quelli di esportazione.
La Türkiye inizierà l'esplorazione di petrolio e gas in cinque giacimenti pakistani nel 2026
I contratti firmati tra i due paesi concedono alla TPAO diritti di esplorazione in cinque giacimenti pakistani, aprendo la strada a sondaggi sismici, perforazioni e una cooperazione ampliata nei settori dell'energia e delle miniere, a partire dal prossimo anno.