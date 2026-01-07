BUSINESS AND TECHNOLOGY

Tesla perde il titolo di maggior produttore mondiale di veicoli elettrici a favore di BYD
Le vendite globali di veicoli elettrici di Tesla sono diminuite di oltre l'otto per cento nel 2025, permettendo alla cinese BYD di superarla come il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo.
La domanda di batterie al litio in Cina è destinata a crollare a causa del calo delle vendite di veicoli elettrici e delle esportazioni
I leader del settore esortano i produttori a prepararsi per le fluttuazioni del mercato e la riduzione della domanda sia nei mercati domestici che in quelli di esportazione.
Le esportazioni di difesa della Türkiye aumentano del 30% in 11 mesi
Il Presidente Erdogan afferma che le esportazioni di difesa e aviazione della Türkiye hanno raggiunto i 7,45 miliardi di dollari in 11 mesi, posizionando il paese all'11° posto a livello globale nelle esportazioni di difesa.
Şanlıurfa ospiterà il prossimo anno il TEKNOFEST, la fiera di tecnologia e aviazione
Selçuk Bayraktar, presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione T3, ha annunciato che l’evento inizierà il 30 settembre 2026.
La Türkiye inizierà l'esplorazione di petrolio e gas in cinque giacimenti pakistani nel 2026
I contratti firmati tra i due paesi concedono alla TPAO diritti di esplorazione in cinque giacimenti pakistani, aprendo la strada a sondaggi sismici, perforazioni e una cooperazione ampliata nei settori dell'energia e delle miniere, a partire dal prossimo anno.
Il primo veicolo di trasferimento orbitale prodotto in Türkiye inizia la sua missione spaziale
Il FGN-TUG-S01 di Fergani Space lancerà in orbita il primo motore ibrido al mondo.
