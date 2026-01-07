OPINION
Le tendenze di bellezza sui social media
Le tendenze di bellezza sui social media sono dannose per le ragazze?
Il Rinnovamento del Matcha
Il matcha, un tè tradizionale giapponese, sta guadagnando popolarità in tutto il mondo. Tuttavia, mentre la bevanda viene adattata per soddisfare i gusti di un pubblico globale, rischia di diventare vittima dell'appropriazione culturale occidentale? I consumatori e i marketer di matcha stanno forse privando questa bevanda della sua identità, partecipando inconsapevolmente a una forma di “colonialismo alimentare”?