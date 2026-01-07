ATTUALITÀ

Le novità attuali dal mondo

La guerra genocida di Israele, dopo i musulmani, colpisce anche i cristiani
Vittime della continua campagna di pulizia etnica di Israele anche le comunità cristiane di Gaza e Libano, etnica di Israele, devono essere protette.
La guerra genocida di Israele, dopo i musulmani, colpisce anche i cristiani
OPINION
opinion
Riscaldamento globale: Un punto di svolta per l'umanità e il pianeta
Il cambiamento climatico porta ad un aumento record delle temperature.
Riscaldamento globale: Un punto di svolta per l'umanità e il pianeta
Come il kebab riflette la storia dei migranti turchi?
In Germania si può trovare un doner kebab con una gamma di salse più ricca e creativa che in Türkiye. Questa varietà rivela una storia più profonda…
Come il kebab riflette la storia dei migranti turchi?
Biryani: l’amore eterno dell’India per un piatto
Un episodio accaduto a Kolkata ha messo in evidenza il sorprendente ruolo del biryani nel salvare una vita
Biryani: l’amore eterno dell’India per un piatto
Come ceci e arance aiutano Russia e Pakistan ad aggirare le sanzioni
Entrambi i Paesi si trovano ad affrontare circostanze economiche particolari che rendono il baratto particolarmente attraente. La strategia potrebbe offrire un modello per il commercio futuro con altre nazioni…
Come ceci e arance aiutano Russia e Pakistan ad aggirare le sanzioni
Il Rinnovamento del Matcha
Il matcha, un tè tradizionale giapponese, sta guadagnando popolarità in tutto il mondo. Tuttavia, mentre la bevanda viene adattata per soddisfare i gusti di un pubblico globale, rischia di diventare vittima dell'appropriazione culturale occidentale? I consumatori e i marketer di matcha stanno forse privando questa bevanda della sua identità, partecipando inconsapevolmente a una forma di “colonialismo alimentare”?
Il Rinnovamento del Matcha