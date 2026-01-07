Casa Bianca: Trump sta valutando opzioni, inclusa quella militare, per acquisire la Groenlandia

"Il presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l'utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un'opzione a disposizione del comandante in capo," afferma la Casa Bianca.