Casa Bianca: Trump sta valutando opzioni, inclusa quella militare, per acquisire la Groenlandia
"Il presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l'utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un'opzione a disposizione del comandante in capo," afferma la Casa Bianca.
OPINIONE
Görgün: Accordo HÜRJET siglato con la Spagna ha aperto nuove opportunità di esportazione
Il presidente dell’Industria della Difesa della Presidenza, Haluk Görgün, ha affermato che l’accordo va oltre la semplice vendita degli aerei, includendo anche i sistemi e una cooperazione di lungo periodo.
Un'ondata di freddo intenso colpisce alcune parti d'Europa, paralizzando i trasporti
Centinaia di voli sono stati cancellati nei Paesi Bassi, cinque persone sono morte in incidenti stradali in Francia a causa di strade ghiacciate, e il Regno Unito ha avvertito che i pericoli invernali continueranno questa settimana.
Mostra di più
L'Europa sostiene la Danimarca, respinge la spinta di Trump a prendere il controllo della Groenlandia
I leader di tutta Europa sottolineano la sovranità, l'integrità territoriale e il diritto dei groenlandesi di decidere il proprio futuro, mentre un alto consigliere di Trump afferma che nessun paese si opporrà a Washington riguardo alla Groenlandia.
L'Europa sostiene la Danimarca, respinge la spinta di Trump a prendere il controllo della Groenlandia
I leader di tutta Europa sottolineano la sovranità, l'integrità territoriale e il diritto dei groenlandesi di decidere il proprio futuro, mentre un alto consigliere di Trump afferma che nessun paese si opporrà a Washington riguardo alla Groenlandia.
Politica
Video
Angelina Jolie si è recata al valico di frontiera egiziano di Rafah
00:32
Angelina Jolie si è recata al valico di frontiera egiziano di Rafah
00:32
Il presidente USA Donald Trump, ha fatto un severo avvertimento al presidente della Colombia
00:49
Il presidente USA Donald Trump, ha fatto un severo avvertimento al presidente della Colombia
00:49
Soldati israeliani sparano in direzione di Gaza mentre festeggiano il Capodanno
00:20
Soldati israeliani sparano in direzione di Gaza mentre festeggiano il Capodanno
00:20
Casa Bianca ha condiviso le immagini dell’arresto di Maduro portato in custodia davanti alle teleca
00:11
Casa Bianca ha condiviso le immagini dell’arresto di Maduro portato in custodia davanti alle teleca
00:11
Jackie Chan ha parlato delle sofferenze dei bambini palestinesi a Gaza
00:36
Jackie Chan ha parlato delle sofferenze dei bambini palestinesi a Gaza
00:36
Arte e Cultura
Scopri