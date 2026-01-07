POLITICATÜRKİYECULTURAPRISMAOPINIONE
Casa Bianca: Trump sta valutando opzioni, inclusa quella militare, per acquisire la Groenlandia
"Il presidente e il suo team stanno discutendo una serie di opzioni per perseguire questo importante obiettivo di politica estera e, naturalmente, l'utilizzo delle forze armate statunitensi è sempre un'opzione a disposizione del comandante in capo," afferma la Casa Bianca.
Le autorità svizzere ammettono carenze nelle ispezioni antincendio al bar distrutto dalle fiamme
Con il 'Chavismo' ancora forte, quale sarà il futuro del Venezuela dopo la cattura di Maduro?
Perché la Cina ha rinunciato allo status di «Paese in via di sviluppo»?
La Siria sospende i voli all’aeroporto di Aleppo dopo gli attacchi delle SDF
Le autorità dell'aviazione siriana sospendono i voli per 24 ore a seguito degli attacchi ad Aleppo.
OPINIONE
opinion
L'UE rifiuta di riconoscere il presidente ad interim del Venezuela
Il portavoce dell'UE sottolinea la necessità che la transizione democratica includa "leader dell'opposizione eletti democraticamente".
Un'ondata di freddo intenso colpisce alcune parti d'Europa, paralizzando i trasporti
Centinaia di voli sono stati cancellati nei Paesi Bassi, cinque persone sono morte in incidenti stradali in Francia a causa di strade ghiacciate, e il Regno Unito ha avvertito che i pericoli invernali continueranno questa settimana.
L'ONU afferma che l'intervento degli Stati Uniti in Venezuela ha minato il diritto internazionale
L'ONU ha avvertito che le azioni di Washington a Caracas rischiano di peggiorare la crisi in Venezuela, stabilendo al contempo un pericoloso precedente per l'uso unilaterale della forza.
Cuba chiede una difesa collettiva contro le minacce degli Stati Uniti in America Latina e nei Caraibi
Il presidente cinese Xi Jinping avverte contro gli 'atti di prepotenza' in seguito al raid statunitense in Venezuela
Dopo intervento militare USA in Venezuela, 26 Paesi UE chiedono rispetto del diritto internazionale
Il presidente ad interim del Venezuela invita gli Stati Uniti a collaborare dopo la cattura di Maduro
Cina afferma di non poter accettare che i Paesi agiscano come "giudici del mondo"
Angelina Jolie si è recata al valico di frontiera egiziano di Rafah
Il presidente USA Donald Trump, ha fatto un severo avvertimento al presidente della Colombia
Soldati israeliani sparano in direzione di Gaza mentre festeggiano il Capodanno
Casa Bianca ha condiviso le immagini dell’arresto di Maduro portato in custodia davanti alle teleca
Jackie Chan ha parlato delle sofferenze dei bambini palestinesi a Gaza
La crisi dell'inquinamento da plastica
Karahantepe in Türkiye si classifica tra le principali scoperte archeologiche del 2025
Il figlio dell'iconico regista Rob Reiner arrestato dopo la morte del regista e di sua moglie
Il leggendario regista Rob Reiner e sua moglie trovati morti nella loro casa di Los Angeles
Oltre la pizza: la cucina italiana entra nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO
Le Notizie del Giorno 07.01.2026
L'aumento della moria di api
Nuovo mondo: governare con l’intelligenza artificiale
Salep
L'arte della preparazione all’inverno
Mette Frederiksen: Trump deve smettere di minacciare di prendere il controllo della Groenlandia
A Caracas manifestazione di piazza pro Maduro dopo attacco Usa
Trump afferma che gli Stati Uniti "gestiranno" il Venezuela fino a quando non avverrà una transizione politica
Il vicepresidente del Venezuela attacca Trump
Attacchi statunitensi in Venezuela hanno causato almeno 40 morti
Trump afferma che gli Stati Uniti hanno "catturato" il Presidente del Venezuela Maduro e sua moglie
Maduro è sotto custodia negli Stati Uniti per affrontare accuse penali, dice Rubio al senatore
Il mondo reagisce agli attacchi degli Stati Uniti contro il Venezuela e alla 'cattura' del Presidente Maduro
Tesla perde il titolo di maggior produttore mondiale di veicoli elettrici a favore di BYD
Decine di sospetti membri di Daesh arrestati in nuove operazioni in Türkiye
Zohran Mamdani non perde tempo, revoca i decreti pro-Israele al primo giorno come sindaco di New York
Maduro si dice aperto a colloqui con gli Stati Uniti sul traffico di droga
Nove morti e 200 ricoverati a causa di acqua contaminata nella città di Indore, in India
Crans-Montana: omaggi alle vittime dopo l’incendio mortale nella località sciistica svizzera
Hakan Fidan e İbrahim Kalın incontrano ad Ankara l’alto responsabile della difesa ucraina Umerov